Тренировка от дряблости рук после 50 лет: 8 простых упражнений на каждый день

Обвисание нижней части рук крайне часто встречается у женщин: теряют тонус мышцы с кожей, медленнее уходит жировая прослойка, снижается воспроизводство новых клеток. Отсюда заметны становятся такие несовершенства, как дряблость, целлюлит, складки. Решаются все эти неприятные изменения относительно несложно – нужна физическая активность.

Предлагаем вам готовый комплекс простых упражнений, чтобы подтянуть руки после 50 лет и вернуть тонус мышцам.

Польза тренировки на руки:

тонизирование и укрепление мускулатуры рук (трицепса, бицепса);

устранение обвисания, дряблости или целлюлита, подтяжка кожи;

возвращение эластичности и мобильности суставам локтей и плеч;

снижение жировой прослойки в области рук, подмышечных впадин.

8 УПРАЖНЕНИЙ ОТ ДРЯБЛОСТИ РУК ПОСЛЕ 50 ЛЕТ

Комплекс включает 8 эффективных упражнений для рук и верха корпуса. Программа даст эффективную нагрузку на плечи, спину, грудной отдел. Основу составят различные отведения или разгибания, подъемы, вращения. Благодаря этому возрастет тонус мышц, за счет которого в том числе удастся подтянуть кожу на руках после 50 лет. Уйдет дряблость и обвислость, снизится толщина жировой прослойки. Выполнять всю тренировку нужно в положении стоя, инвентарь и коврик не потребуются.

1. ВЫПРЯМЛЕНИЯ РУК НАД ГОЛОВОЙ

Встаньте ровно, стопы удалите на ширину плеч. Руки вытяните над головой, это дополните разворотом ладоней вперед, кисти рядом друг с другом. Спина должна быть прямой, плечи с грудью раскрыты. Далее выполните основное движение. Из принятой позиции на вдохе согните руки вниз через стороны, пока оба локтя не доведете до линии груди. Предплечья продолжают смотреть вверх. После на выдохе выжмите назад вверх руки в исходное положение. Повторите еще раз. Упражнение напоминает жим с гантелями. Укрепляются мышцы рук, плечевого пояса и спины. Нагрузку получают трицепсы, средние дельты, верх корпуса. Исправляется осанка.

Сколько выполнять: 15-20 повторений.