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Песочные корзиночки с кремом Пломбир и фруктами

Вторник, 20 Декабря 2022 г. 04:31 + в цитатник

 

Песочные корзиночки с кремом Пломбир и фруктами

 

Песочные корзиночки с кремом Пломбир - это сочетание песочного теста и нежного сметанного крема Пломбир с фруктами или ягодами. По -моему, идеальный десерт для домашнего чаепития

 

 

  • тесто на 12-14 шт.
  • 100 гр. сливочного масла
  • 2 желтка
  • 70 гр. сахарной пудры
  • 160 гр. муки+ на подпыл 10-20 г
  • 0 5 ч.л. разрыхлителя
  • 0.5 ч.л соли
  • ванильный сахар
  • крем пломбир:
  • 300 гр. сметаны лучше пожирнее -20% норм
  • 2 желтка
  • 70 гр. сахара
  • 25 гр. крахмала любого ( лучше кукурузного)
  • 40 гр. сливочного масла
  • ванильный сахар
  • фрукты, ягоды, мята и сахарная пудра для украшения.
  • Рецепт приготовления смотрите в видео ролике.

 



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Рубрики:  выпечка/*** торты, бисквиты, пирожные / 2
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