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Песочные корзиночки с кремом Пломбир и фруктами
Песочные корзиночки с кремом Пломбир - это сочетание песочного теста и нежного сметанного крема Пломбир с фруктами или ягодами. По -моему, идеальный десерт для домашнего чаепития
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