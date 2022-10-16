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Аэлита 54
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Салат "Венеция"

Воскресенье, 16 Октября 2022 г. 07:57 + в цитатник

Салат "Венеция"

Ингредиенты:
 

  • - 400 г куриной грудки
  • - 300 г шампиньонов
  • - 200 г чернослива
  • - 200 г сыра
  • - 2-3 картофелины
  • - 2-3 яйца
  • - 1 огурец
  • - майонез для заправки

                                                                                                         
Приготовление:

1. Предварительно отвариваем до готовности куриную грудку, яйца и картофель. Чернослив заливаем кипятком на 15 минут. Шампиньоны обжариваем на растительном масле.

2. В разъемную форму выкладываем послойно, вначале порезанный средними кусочками чернослив

3. Затем отварную куриную грудку, порезанную кусочками. Слой майонеза.

4. Затем картофель, нарезанный кубиками. Слой майонеза.

5. Затем слой жаренных грибов. Майонез после грибов не добавлять!

6. Затем идет в салат слой тертых яиц на мелкой терке. Слой майонеза.

7. Следующий слой - сыр, натертый на крупной терке.

8. На верх нашего венецианского салата натираем огурец на средней терке или нарезаем тонкими кольцами. Украшаем салат на свое усмотрение.

 

 
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Рубрики:  кулинария/*** блюда из мяса, салаты, закуски, запеканки
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Процитировано 3 раз
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