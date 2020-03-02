http://f26.ifotki.info/org/e311301d10b897454098375e99a3bbd455ad85365216584.jpg http://f26...Как приготовить правильный форшмак - (0)
Форшмак — это одно из самых известных блюд еврейской кухни. Но кулинарные пр...Пуловеры спицами на весну - (0)
Пуловеры спицами на весну Интересные модели с красивыми расцветками разнообразят...Кускус: 10 рецептов блюд - (0)
Кускус: 10 рецептов блюд Кускус представляет собой очень полезную для организма крупу. Благодар...Рэй Брэдбери - Венецианская трилогия - (0)
Венецианская трилогия (Голливудская трилогия)д е т е к т и в ы Смерть - дело одинокое (BIGB...
|
7 удобрений для комнатных растений, о которых вы не знали
Многие представители комнатной флоры украшают интерьер, очищают воздух, поглощают вредные примеси, выделяют эфирные масла и фитонциды. Здоровые, красивые и пышно цветущие растения сложно вырастить без натуральных подкормок.
КОГДА НЕОБХОДИМО ПОДКАРМЛИВАТЬ
Необходимость подкармливать комнатные растения обусловлена в первую очередь малой площадью их питания. Даже если ты недавно пересадил питомца в более просторный горшок, через несколько месяцев он всё равно будет нуждаться в дополнительной подкормке. Исключение составляют растения в период покоя: они в дополнительном питании временно не нуждаются.
Сигналом о том, что нужно срочно начинать подкормку домашних цветов, служат: медленный рост, слабые вытянутые стебли, поникшие листья, нежелание цвести. До этого состояния растения лучше не доводить. Какие же натуральные удобрения лучше подойдут для этой цели?
В следующий раз, выпив чашечку ароматного напитка, не выливай кофейную гущу, а смешай ее с землей в вазоне. Благодаря такому приему, грунт станет более рыхлым и легким, повысится кислотность почвы, в ней будет больше кислорода. Если сажаешь томаты, обязательно добавь гущу в почву, они ее обожают.
Для подкормки цветов можно использовать и чайную заварку. Спитой чай действительно разрыхляет землю в горшке, делая ее легкой и воздушной. Но вместе с тем привлекает муравьев и мушек.
Перед поливом равномерно покрой поверхность земли 1 чайной ложкой сахара. Или разведи 2 чайные ложки сахара в стакане воды. Такая подкормка комнатных цветов может проводиться не чаще раза в неделю.
Сахарную подкормку очень любят всевозможные фикусы. Сахар является питательной средой для гнили, бактерий и плесени, поэтому следует воздержаться от слишком частого применения этого метода.
Привычный и любимый лук с успехом можно использовать не только в кулинарии. Луковая шелуха, как оказалось, очень эффективное удобрение для растений. Более того, настой из луковой шелухи содержит вещество, которое уничтожает болезнетворную микрофлору.
Отвар из луковой шелухи помогает бороться с паутинным клещом, трипсами и тлей. Чтобы его сделать, нужно взять 1 литр сушеной шелухи и 2 литра теплой воды. Эту смесь кипятят, плотно накрывают крышкой и оставляют на 2 дня. После этого настой отцеживают, и он готов к применению.
Из дрожжей можно приготовить отличный ростостимулирующий раствор для подкормки растений. Дрожжи содержат много витаминов группы В, микроэлементов и питательных веществ, благотворно влияют на рост растений, способствуют делению клеток.
После внесения в почву дрожжей повышается активность микроорганизмов, начинается выделение углекислоты. Наиболее простой способ приготовления дрожжевой подкормки — растворить стандартную пачку дрожжей в 5 литрах теплой воды. Используй полученный раствор по назначению, пока не остыл. Подпитку дрожжами очень любят герань и петуния.
Почти ежедневно мы выбрасывает ее в мусорное ведро, а ведь она могла бы стать ценным удобрением. Яичная скорлупа богата кальцием, а кальций нейтрализует кислотность. Поэтому при внесении минеральных удобрений, которые повышают кислотность почвы, для нейтрализации добавляют скорлупу.
Скорлупу сырых яиц хорошо промывают, высушивают и измельчают, затем добавляют в почву. Яичная скорлупа разлагается медленно, поэтому добавлять ее нужно очень умеренно. И измельчать стоит как можно тщательнее.
Все просто: в кожуре банана очень много калия, кальция и фосфора – это именно то, что нужно растениям! Когда все эти элементы разлагаются в почве, они прекрасно питают растения, способствуя буйному росту и цветению.
Для приготовления подкормки кожуру банана можно засушить, зажарить, нарезать, запечь и замочить в воде. Удобрение из нее намного экологичнее и натуральнее, чем покупное. Такое удобрение очень любят розы.
В золе содержатся калий, фосфор, магний, кальций, железо, цинк и даже сера. Причем калий и фосфор — в легкодоступной для растений форме, что делает золу одним из лучших удобрений для цветов. Следует отметить, что речь у нас пойдет только о золе, полученной в результате сжигания растительных остатков.
Золу лиственных пород деревьев лучше использовать, чем золу хвойных. А самое большое содержание минерального питания в золе травяных и злаковых растений. Зола удобряет и окисляет почву, создает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно азотфиксирующих бактерий.
Для приготовления зольного раствора берут примерно 100–150 г золы на ведро воды. Можно оставить настаиваться эту смесь несколько дней. А при использовании раствор необходимо постоянно перемешивать, чтобы донести до растений нерастворимый осадок, содержащий фосфор.
Чтобы приготовить удобрение из цитрусовых, их цедру необходимо измельчить, наполнить ею примерно на треть литровую банку и залить ее доверху кипятком.
Настаивай такое цитрусовое удобрение на протяжении суток, вынимай корки — и можешь поливать цветочки. Опрыскивание раствором апельсиновых корок является также профилактикой появления паутинного клеща.
В ней содержится большое количество веществ, отлично стимулирующих рост растений, она очень мягкая, с нейтральным рН. Но использовать ее для подкормок рекомендуется только весной или в начале лета — когда у растений начинается активный рост листьев и побегов.
|Рубрики:
|сад на подоконнике/*** сад на подоконнике / 5
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]