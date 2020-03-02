



Многие представители комнатной флоры украшают интерьер, очищают воздух, поглощают вредные примеси, выделяют эфирные масла и фитонциды. Здоровые, красивые и пышно цветущие растения сложно вырастить без натуральных подкормок.

КОГДА НЕОБХОДИМО ПОДКАРМЛИВАТЬ

Необходимость подкармливать комнатные растения обусловлена в первую очередь малой площадью их питания. Даже если ты недавно пересадил питомца в более просторный горшок, через несколько месяцев он всё равно будет нуждаться в дополнительной подкормке. Исключение составляют растения в период покоя: они в дополнительном питании временно не нуждаются.

Сигналом о том, что нужно срочно начинать подкормку домашних цветов, служат: медленный рост, слабые вытянутые стебли, поникшие листья, нежелание цвести. До этого состояния растения лучше не доводить. Какие же натуральные удобрения лучше подойдут для этой цели?

Спитой кофе и чай

В следующий раз, выпив чашечку ароматного напитка, не выливай кофейную гущу, а смешай ее с землей в вазоне. Благодаря такому приему, грунт станет более рыхлым и легким, повысится кислотность почвы, в ней будет больше кислорода. Если сажаешь томаты, обязательно добавь гущу в почву, они ее обожают.

Для подкормки цветов можно использовать и чайную заварку. Спитой чай действительно разрыхляет землю в горшке, делая ее легкой и воздушной. Но вместе с тем привлекает муравьев и мушек.

Сахар

Перед поливом равномерно покрой поверхность земли 1 чайной ложкой сахара. Или разведи 2 чайные ложки сахара в стакане воды. Такая подкормка комнатных цветов может проводиться не чаще раза в неделю.

Сахарную подкормку очень любят всевозможные фикусы. Сахар является питательной средой для гнили, бактерий и плесени, поэтому следует воздержаться от слишком частого применения этого метода.

Шелуха от лука

Привычный и любимый лук с успехом можно использовать не только в кулинарии. Луковая шелуха, как оказалось, очень эффективное удобрение для растений. Более того, настой из луковой шелухи содержит вещество, которое уничтожает болезнетворную микрофлору.

Отвар из луковой шелухи помогает бороться с паутинным клещом, трипсами и тлей. Чтобы его сделать, нужно взять 1 литр сушеной шелухи и 2 литра теплой воды. Эту смесь кипятят, плотно накрывают крышкой и оставляют на 2 дня. После этого настой отцеживают, и он готов к применению.

Дрожжи

Из дрожжей можно приготовить отличный ростостимулирующий раствор для подкормки растений. Дрожжи содержат много витаминов группы В, микроэлементов и питательных веществ, благотворно влияют на рост растений, способствуют делению клеток.

После внесения в почву дрожжей повышается активность микроорганизмов, начинается выделение углекислоты. Наиболее простой способ приготовления дрожжевой подкормки — растворить стандартную пачку дрожжей в 5 литрах теплой воды. Используй полученный раствор по назначению, пока не остыл. Подпитку дрожжами очень любят герань и петуния.

Яичная скорлупа

Почти ежедневно мы выбрасывает ее в мусорное ведро, а ведь она могла бы стать ценным удобрением. Яичная скорлупа богата кальцием, а кальций нейтрализует кислотность. Поэтому при внесении минеральных удобрений, которые повышают кислотность почвы, для нейтрализации добавляют скорлупу.

Скорлупу сырых яиц хорошо промывают, высушивают и измельчают, затем добавляют в почву. Яичная скорлупа разлагается медленно, поэтому добавлять ее нужно очень умеренно. И измельчать стоит как можно тщательнее.

Банановые шкурки

Все просто: в кожуре банана очень много калия, кальция и фосфора – это именно то, что нужно растениям! Когда все эти элементы разлагаются в почве, они прекрасно питают растения, способствуя буйному росту и цветению.

Для приготовления подкормки кожуру банана можно засушить, зажарить, нарезать, запечь и замочить в воде. Удобрение из нее намного экологичнее и натуральнее, чем покупное. Такое удобрение очень любят розы.

Зола

В золе содержатся калий, фосфор, магний, кальций, железо, цинк и даже сера. Причем калий и фосфор — в легкодоступной для растений форме, что делает золу одним из лучших удобрений для цветов. Следует отметить, что речь у нас пойдет только о золе, полученной в результате сжигания растительных остатков.

Золу лиственных пород деревьев лучше использовать, чем золу хвойных. А самое большое содержание минерального питания в золе травяных и злаковых растений. Зола удобряет и окисляет почву, создает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно азотфиксирующих бактерий.

Для приготовления зольного раствора берут примерно 100–150 г золы на ведро воды. Можно оставить настаиваться эту смесь несколько дней. А при использовании раствор необходимо постоянно перемешивать, чтобы донести до растений нерастворимый осадок, содержащий фосфор.

Настой апельсиновых корок

Чтобы приготовить удобрение из цитрусовых, их цедру необходимо измельчить, наполнить ею примерно на треть литровую банку и залить ее доверху кипятком.

Настаивай такое цитрусовое удобрение на протяжении суток, вынимай корки — и можешь поливать цветочки. Опрыскивание раствором апельсиновых корок является также профилактикой появления паутинного клеща.

Аквариумная вода

В ней содержится большое количество веществ, отлично стимулирующих рост растений, она очень мягкая, с нейтральным рН. Но использовать ее для подкормок рекомендуется только весной или в начале лета — когда у растений начинается активный рост листьев и побегов.